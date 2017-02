James O'Keefe, der sich als Guerilla-Journalist sieht, hat "mindestens 119 Stunden" Backstage-Aufnahmen von CNN gemacht bzw. gesammelt und stellt sie nun online.

Going nuklear on the Mainstream Media!

Check it out: (Auf Play und auf den Namen drücken. Bis die Verbindung hergestellt ist, dauert ein wenig.)

https://www.periscope.tv/JamesOKeefeIII/1BdxYPDmyXLJX?t=9

Share This: