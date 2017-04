„Die Welt wird, was sie war, eine Heimat für Herren und Sklaven“

Ja. Das ist ein Heiner-Müller-Zitat aus einem Stück, "Der Auftrag", welches sich mit einem Nebenschauplatz der französischen Revolution befasst.

Ich habe nun die "Revolution von oben" in den USA beobachtet, kommentiert und unterstützt – natürlich nur bis gestern Nacht!

Die Sache ist einfach zu erklären, Demokraten und Neocons in den Republikanern haben alles sabotiert, unterminiert, blockiert, was Donald Trump anging, dann der Deal: die Kriegspolitik bleibt gleich, dafür darf er in den USA ein paar Reformen durchführen. Oder wenigstens darf er seinen Supreme Court Judge haben, den die Dems seit Monaten blockieren – denn plötzlich lässt der Widerstand gegen Gorsuch nach… oups, wie unauffällig!

Alles verläuft nach dem sattsam bekannten Muster, das die Kinderfickerklasse seit Jahren benutzt, ein Fake-Giftgas-Angriff, dann die Raketen…

Jubelgeschrei kotzt aus dem Mäulern der Blutbestie Erdogan und Pippi "Stinksocke" Netanjahus. Das Takfiri-Regime Saudi Arabiens fühlt sich gestärkt, sie können wieder aufatmen.

Die Terroristen haben die US-Air-Force als Luftwaffe zurück.

Hitlery Clinton reißt ihre widerliche Fresse auf und will die Militäraktionen gleich weiter ausbauen.

Chuck Schumer wird plötzlich Trump-Unterstützer.

Tillerson sabbert irgendetwas zusammen, das für den yankee-faschistischen Überfall Russland verantwortlich machen will… Halt einfach dein dreckiges Maul, du Möchtegern-Ölscheich!

Der American Way of Vorbereitung des G20-Gipfels in Hamburg!

Washington bleibt Hollywood für Hässliche, in seinem Sumpf quaken die Ochsenfösche munter weiter.

Trump hat endgültig seine Entscheidung getroffen, auf welche Seite der Barrikade er gehört.

Und ich?

Ich hab die Schnauze voll davon, ständig irgendwelche abgefuckten Loser zu unterstützen!

Ergänzung: Ouh, sorry, ich hab in meiner Aufzählung ja ganz auf die sozialdemokratische Speckratte Siggi vergessen! Etwas anderes war von der Ratte zwar nicht zu erwarten, dennoch sollte es hier dokumentiert bleiben, da die Ratte von euch gewählt werden will. Geht es darum, das falsche zu tun wie Kriege ausführen hat das sozialdemokratische Gezücht immer die Patscherchen für den Applaus bereit!

